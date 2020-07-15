В Кремле назвали ситуацию в Белоруссии внутренним делом этой страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии. По словам представителя Кремля, это внутреннее дело республики.

«В этом плане в нашем подходе ничего не поменялось», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, белорусские президентские выборы никак не связаны с темой Союзного государства России и Белоруссии.

Напомним, президентские выборы пройдут в республике 9 августа, досрочное голосование состоится с 4 по 8 августа. Итоги ЦИК должен огласить не позднее 19 августа.

Ранее сообщалось, что по последней информации, белорусский Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Двум кандидатам в регистрации было отказано.