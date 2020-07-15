В Минтрансе Турции рассказали о возобновлении авиасообщения с РФ

Россия и Турция приняли решение возобновить авиасообщение между странами с 15 июля после запрета на перелеты, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает турецкий Минтранс.

«Турция и Россия достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня (15 июля)», - говорится в публикации.

Однако источник РИА Новости в турецком Минтрансе уточнил, что обе страны действительно договорились о возобновлении авиасообщения, но точной даты пока нет.

Ранее сообщалось, что Росавиация разработала матрицу по поэтапному возобновлению авиасообщения с зарубежными странами. Как уточнили в ведомстве, в первую очередь планируется открыть перелеты в государства с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями.

Также уточнялось, что Росавиация нaпрaвила обрaщение властям рядa стрaн с предложениями по возобновлению рейсов.