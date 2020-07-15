В Кремле рассказали, что Путин не предлагал отложить «Бессмертный полк»
Если подобные предложения будут, глава государства их озвучит.
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В Кремле рассказали, что Путин не предлагал отложить «Бессмертный полк»
Если подобные предложения будут, глава государства их озвучит.
В ДPУГИХ CMИ
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