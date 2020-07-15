Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о планах его заменить

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал появившиеся в Интернете слухи о том, что актер планирует сменить защитника.

«Вы меня танком от него не уберете», - заявил юрист в беседе со «Стархит».

При этом Пашаев добавил, что его подзащитный «достаточно умный мужик», который понимает, что недоброжелатели активизировались с целью избавиться от адвоката.

По мнению юриста, телеканалы постоянно его «полоскают» надеясь, что Ефремов откажется от услуг Пашаева, однако, уверен адвокат, у них не получится осуществить задуманное.

Также Эльман Пашаев напомнил, что он забрал артиста домой одним днем, а такого, по его словам, в практике раньше не было. Юрист отметил, что как правило после подобного преступления заключают под стражу.

«После этого вообще нормально отказываться? », - задался вопросом адвокат.

Кроме того, Пашаев сообщил, что у них с Ефремовым очень доверительные и теплые отношения.

Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.