Москвичи смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что жители города смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус с 16 июля в 207 поликлиниках столицы.

«На сегодняшний день все мощности для этого у нас имеются. Для этого мы открываем точки для сдачи анализов в 207 поликлиниках. Сразу мы делаем этот проект масштабным, чтобы у людей было больше возможностей», - отметила Ракова.

Также она добавила, что в Москве за все время эпидемии было проведено около 4,3 млн ПЦР-исследований на наличие коронавируса.

«Сейчас город в среднем может проводить до 50 тыс. исследований в сутки. Всего за период пандемии ПЦР-исследований было проведено около 4,3 млн», - подытожила она.

За последние сутки в России было зарегистрировано 6 422 случая заражения коронавирусом. Таким образом, суточный рост девяти дней не превышает 0,9%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%).

Ранее сообщалось, что власти РФ будут и дальше расширять тестирование на коронавирус. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.