Законопроект о санкциях за отчуждение территорий РФ внесены в Госдуму

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенников внесли в Госдуму проект с санкциями на призывы и действия по отчуждению территорий РФ.

Таким образом, штраф до 500 тысяч рублей будет грозить за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о признании экстремистскими призывов к отчуждению части территории РФ.

Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Уточнялось, что это первый законопроект, подготовленный после вступления в силу поправок к Конституции РФ.