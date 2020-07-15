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Законопроект о санкциях за отчуждение территорий РФ внесены в Госдуму

Виктория Ивашечкина
12:10 15.07.2020
Штраф до 500 тысяч рублей будет грозить за призывы в СМИ к незаконным действиям.
Законопроект о санкциях за отчуждение территорий РФ внесены в Госдуму
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенников внесли в Госдуму проект с санкциями на призывы и действия по отчуждению территорий РФ.

Таким образом, штраф до 500 тысяч рублей будет грозить за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о признании экстремистскими призывов к отчуждению части территории РФ.

Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Уточнялось, что это первый законопроект, подготовленный после вступления в силу поправок к Конституции РФ.

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