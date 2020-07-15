Минобороны: данные о вакцине от COVID-19 позволяют говорить о ее безопасности



Данные исследований, которые проводятся Министерством обороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины от COVID-19, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что первая группа добровольцев - участников испытаний вакцины выписана из госпиталя имени Бурденко.

«На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано», - сообщили в военном ведомстве.

В нем также отметили, что данные исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины.

При этом на 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернутся на день в госпиталь для прохождения итогового медосмотра и диагностики, оформления необходимых документов.