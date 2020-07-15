«Танцующий» вокруг дерева на Байкале медведь попал на видео

Проживающий в «Заповеднике Прибайкалья» в Иркутске медведь попал на камеры видеонаблюдения в тот момент, когда «танцевал» вокруг дерева. Ролик с животным опубликован в социальных сетях.

Сотрудники заповедника рассказали, что таким образом косолапые обычно помечают территорию. Они трутся о деревья, оставляя на них свою шерсть. Со стороны подобные движения похожи на танцы.

«Чем выше отметина, тем серьезнее «заявка» на звание хозяина в лесничестве «Берег Бурых Медведей». А желающих оставить свою «визитную карточку» на коре достаточно», - сказано в комментарии к видео.

Там же отмечается, что сотрудники научного отдела «Заповедника Прибайкалья» ежегодно наблюдают в среднем два десятка «танцев» диких животных.