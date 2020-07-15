«Сверхзвуковые камни»: опубликовано видео стрельбы выточенными из минералов пулями

В Интернете появилось видео стрельбы из охотничьего ружья пулями, выточенными из различным минералов. Эксперимент авторы назвали «сверхзвуковые камни».

На ролике, опубликованном в YouTube, видно, что каменная пуля не смогла пробить стальную пластину толщиной в сантиметр. Таким же непреодолимым препятствием для «сверхзвукового камня» оказался гранитный булыжник размером с картофелину. При столкновении пуля разлетелась, не оставив на граните даже царапины.

В алюминиевой отливке снаряд сделал вмятину, а дюймовую доску пробил навылет. Так же пуля прошла сквозь пластик.

Затем авторы эксперимента поставили в ряд четыре канистры с водой. «Сверхзвуковой камень» пробил три из них. После пуля уничтожила жесткий диск от компьютера и застряла в бруске силикона.