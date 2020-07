Лондонское метро удалило граффити Бэнкси на тему коронавируса

В Лондоне все граффити известного британского уличного художника Бэнкси на тему распространения коронавируса были удалены с вагонов метро.

«Мы ценим эмоциональный призыв к людям носить защитные маски… однако работа (граффити) была удалена несколько дней назад из-за нашей строгой политики против граффити», - заявил представитель компании Transport for London, пишет Independent.

Тем не менее правительство предлагает художнику воссоздать свои граффити с тем же посланием к людям, но в «подходящем для этого месте».

Ранее Бэнкси опубликовал в своих соцсетях видео, на котором он в защитном костюме, маске и очках расписывает вагоны метро граффити.

На видеоролике художник, выдавая себя за работника метро, который дезинфицирует вагоны, вместо специального раствора распыляет голубую краску. Бэнкси также нанес изображения крыс с защитными масками.

Ролик заканчивается надписью, которую Бэнкси нанес на стену станции и двери вагона: I get lockdown, but I get up again («Я изолирован, но я поднимаюсь снова»).

Ранее сообщалось, что Бэнкси показал созданную на самоизоляции работу. Граффити знаменитый художник нанес прямо в своей квартире.