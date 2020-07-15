«Почта России» подтвердила возбуждение уголовного дела в отношении должностного лица
В компании отметили, что взаимодействуют с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося.
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В отношении должностного лица «Почты России» возбуждено уголовное дело. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в пресс-службе компании.
«Следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбудило уголовное дело в отношении должностного лица», - сказано в сообщении.
Отмечается, что «Почта России» взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося.