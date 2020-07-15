Археологи обнаружили неизвестные наскальные изображения в Красноярском крае

В Красноярском крае археологи во время исследования объекта культурного наследия Шалаболинская писаница нашли ранее неизвестные науке наскальные изображения быков. По словам специалистов, были также найдены надписи XIII - XV веков.

«В ходе нового осмотра писаницы были обнаружены три ранее неизвестных изображения животных, относящиеся к эпохе Бронзового века», - рассказал Русскому географическому обществу археолог Александр Заика.

Группа археолог обнаружила также исполненные черной тушью наскальные надписи, предположительно, монгольского времени.

Цифровые снимки петроглифов и надписей будут подвергнуты компьютерной обработке, что позволит восстановить их первоначальный вид.

Ранее сообщалось, что на Кубани было найдено ритуальное погребение возрастом тысячи лет. Ученые предполагают, что найдено погребение вождя племени или знатного человека.