Глава Минздрава и посол США обсудили ситуацию с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и посол США в Москве Джон Салливан в ходе рабочей встречи обсудили эпидемиологическую ситуацию в двух странах, связанную с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В ходе беседы стороны отметили высокий уровень взаимопомощи, оказываемой в период пандемии. Американский посол выразил благодарность за медицинское оборудование, которое было предоставлено Россией на первых этапах распространения COVID-19.

«Это был серьезный шаг со стороны России, который американский народ очень ценит», - сказал Джон Салливан.

В свою очередь глава Минздрава поблагодарил американских коллег за переданную России партию аппаратов ИВЛ.

Стороны обсудили особенности развития пандемии в отдельных регионах России и США и вопросы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом и людям, находящимся в зоне риска.

Напомним, что в конце марта Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием и средствами защиты. Вопросы помощи ранее обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп.