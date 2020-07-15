В работе WhatsApp по всему миру произошел сбой

По всему миру наблюдаются проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, которые отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, проблемы с работой мессенджера начались около 23.00 по московскому времени. Наибольшее количество неполадок зафиксировано в Великобритании, Бельгии, Германии, Нидерландах, России, Мексике, Бразилии и Аргентине.

Большинство пользователей, 74%, пожаловались на проблемы с соединением, у 21% были сложности с отправлением и получением сообщений, остальные не смогли войти в свою учетную запись.

В России на проблемы с работой WhatsApp больше всего жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга. С небольшими проблемами в работе столкнулись пользователи в США, Колумбии и Испании.