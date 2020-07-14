Подтопления и выход рек из берегов: метеоролог предупредил москвичей о сильнейшем ливне
На Центральную Россию надвигается очень активный южный циклон, он принесет аномальное количество осадков. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос»Евгений Тишковец.
«В Москве за сегодняшний вечер и ближайшую ночь, когда ожидается наибольшая интенсивность осадков, как минимум выпадет 40-45 мм - это почти половина месячной нормы. А по области местами выпадет до 70 мм - это и юг, и запад, и север», - уточнил он.
По словам Тишковца, все это приведет к подтоплениям и выходу водоемов из берегов.
«Все это будет сопровождаться сильным ветром. В северных направлениях с порывами до 15-20 м/с. Возможно падение деревьев и слабо закрепленных конструкций», - сказал специалист.
Самое большое количество небесной влаги ожидается в период с 15:00 до 21:00. Температура воздуха составит 15-20 градусов тепла.