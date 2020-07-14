Доходы РФ от продажи золота превысили выручку от экспорта газа

Доходы России от продажи золота впервые превысили выручку от продажи газа. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка.

За апрель и май текущего года российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота на общую сумму 3,55 миллиарда долларов.

Поставки газа за тот же период период принесли «Газпрому», обладающему монополией на экспорт трубопроводного сырья, 2,4 миллиарда долларов. Эксперты из ЦБ заявили, что это минимальное значение за квартал с 2002 года.

Отмечается, что такая ситуация в истории современной России сложилась впервые. Как минимум с 1994 года экспорт газа традиционно приносил больше выручки, чем продажи золота.

Ранее сообщалось, что Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 миллиардов долларов. В физическом выражении экспорт РФ золота в Соединенное Королевство вырос в 11 раз - с 10,4 до 113,5 тонн.