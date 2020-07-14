Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пожар на военном корабле США может полностью уничтожить судно

Виктория Ивашечкина
09:30 14.07.2020
По последним данным, число пострадавших при пожаре матросов достигло 59 человек.
© Видео: SDFD, Twitter © Фото: Mc2 Austin Haist, U.S. Navy, Globallookpress

В Пентагоне заявили, что пожар, который уже более суток продолжается на американском универсальном десантном корабле Bonhomme Richard, может полностью уничтожить судно.

Инцидент на корабле ВМС США, который находится на находящемся военно-морской базе Сан-Диего начался 12 июля около 08.26 утра по местному времени (18.26 по московскому времени).

Судно находилось на завершающей стадии профилактического ремонта и планировался ко вводу в строй к концу текущего года. В итоге экипажу судна в количестве 200 человек пришлось тушить пламя водой. Число пострадавших при пожаре матросов достигло 59 человек, пишет WSJ.

Также уточнялось, что возникновению огня, по некоторым утверждениям очевидцев, предшествовал взрыв неустановленного происхождения.

Температура быстро распространившегося по нескольким палубам пламя достигает 1 тысячи градусов. На данный момент пожар пытаются потушить при помощи вертолетов и специальных катеров. По последним данным, судно набрало сотни тонн воды и начало крениться на бок.

Ранее сообщалось, что представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявил, что взрыв на Bonhomme Richard не был причиной пожара. Он произошел из-за повышения температуры на судне уже позднее.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.07.2020, 01:55
Лавров и Помпео обсудили встречу лидеров стран «ядерной пятерки»
Дата14.07.2020, 09:30
Боевые корабли и катера: на Неве состоялась первая тренировка Главного военно-морского парада
Дата13.07.2020, 18:03
Юрченко покинул пост президента ВФЛА
Дата12.07.2020, 16:20
Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3
Дата12.07.2020, 15:10
«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:51 В стране и мире
Видео
Подтопления и выход рек из берегов: метеоролог предупредил москвичей о сильнейшем ливне
08:15 В стране и мире
Видео
Дельфины устроили водное представление под Анапой: видео
07:36 В стране и мире
Сбросивший 46 кг Разин поделился секретом идеальной диеты
07:03 В стране и мире
Пентагон заказал истребители-носители гиперзвукового оружия
06:38 Армия
Видео
Точность - залог успеха: лучшие кадры учений спасателей-парашютистов ЦВО
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Дельфины устроили водное представление под Анапой: видео
Сбросивший 46 кг Разин поделился секретом идеальной диеты
Дым без огня: почему загадочно погибшая от стихии мышь озадачила ученых
Названы продукты, вызывающие преждевременное старение
Видео
Открытые форточки и льняное одеяло: врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Видео
Названа причина гибели туристов на перевале Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.