Пожар на военном корабле США может полностью уничтожить судно

В Пентагоне заявили, что пожар, который уже более суток продолжается на американском универсальном десантном корабле Bonhomme Richard, может полностью уничтожить судно.

Инцидент на корабле ВМС США, который находится на находящемся военно-морской базе Сан-Диего начался 12 июля около 08.26 утра по местному времени (18.26 по московскому времени).

Судно находилось на завершающей стадии профилактического ремонта и планировался ко вводу в строй к концу текущего года. В итоге экипажу судна в количестве 200 человек пришлось тушить пламя водой. Число пострадавших при пожаре матросов достигло 59 человек, пишет WSJ.

Также уточнялось, что возникновению огня, по некоторым утверждениям очевидцев, предшествовал взрыв неустановленного происхождения.

Температура быстро распространившегося по нескольким палубам пламя достигает 1 тысячи градусов. На данный момент пожар пытаются потушить при помощи вертолетов и специальных катеров. По последним данным, судно набрало сотни тонн воды и начало крениться на бок.

Ранее сообщалось, что представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявил, что взрыв на Bonhomme Richard не был причиной пожара. Он произошел из-за повышения температуры на судне уже позднее.