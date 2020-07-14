В ВОЗ рассказали об основных сценариях распространения коронавируса в мире

Пандемию новой коронавирусной инфекции страны переживают по-разному. Сценарии распространения COVID-19 проходят в государствах по нескольким сценариям. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Каждая страна подвержена риску, однако не все пострадали в одинаковой степени. Первый сценарий реализован в странах, которые были предупреждены о новом вирусе, подготовились и смогли избежать крупных вспышек», - отметил глава ВОЗ.

К первой группе Гебрейесус отнес ряд государств Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, Африки и Тихоокеанского региона.

Во второй группе находятся европейские страны, в которых на первых этапах пандемии были зафиксированы крупные вспышки заболевания, но позднее их удалось взять под контроль благодаря ответственности граждан.

По третьему сценарию идут те страны, которые преодолели пик COVID-19, но, ослабив ограничения, столкнулись со второй волной.

И наихудшая ситуация - в Северной и Южной Америке, Южной Азии и странах Африки. Там, отметили в ВОЗ, наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции.

По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 13 миллионов 100 тысяч человек, скончались 573 042 пациента.