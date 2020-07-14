В Минтруде разъяснили порядок организации сверхурочной работы на удаленке

В Министерстве труда объяснили, что внесенный в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной работы предусматривает составление графика для удаленных сотрудников. А также устанавливает порядок взаимодействия с работодателем в период отдыха.

Уточняется, что предлагаемые нормы закрепят «неприкосновенность времени отдыха».

«Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отраженного в трудовом договоре», - подчеркнули в ведомстве, пишет РИА Новости.

Также было отмечено, что трудовая деятельность в период отдыха сотрудника оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса.

При этом вопросы компенсации затрат на электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами.

Ранее сообщалось, что в России могут компенсировать затраты граждан на удаленной работе. Уточняется, что пункты о возмещении затрат на электроэнергию, амортизацию оборудования, которое сотрудник использует, можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе.