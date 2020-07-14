Дельфины устроили водное представление под Анапой: видео

В станице Благовещенской под Анапой дельфины устроили водное представление для отдыхающих. Видео в социальных сетях опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, что два дельфина подплыли близко к берегу. Сначала они просто лежали на воде, а затем неожиданно для зрителей стали плескаться.

«Везет. Я сто раз был на море и так близко никогда не видел», - написал под роликом один из пользователей.

А другая девушка сообщила, что встретила дельфинов в этом же месте неделю назад. Она рассказала, что тогда шоу для гостей курорта устроили сразу пять млекопитающих.