Дельфины устроили водное представление под Анапой: видео
Сначала млекопитающие просто лежали на воде, а затем неожиданно для зрителей стали плескаться.
© Видео: nicole_n1cole, "ВКонтакте" © Фото: nicole_n1cole, "ВКонтакте"
В станице Благовещенской под Анапой дельфины устроили водное представление для отдыхающих. Видео в социальных сетях опубликовали очевидцы.
На кадрах видно, что два дельфина подплыли близко к берегу. Сначала они просто лежали на воде, а затем неожиданно для зрителей стали плескаться.
«Везет. Я сто раз был на море и так близко никогда не видел», - написал под роликом один из пользователей.
А другая девушка сообщила, что встретила дельфинов в этом же месте неделю назад. Она рассказала, что тогда шоу для гостей курорта устроили сразу пять млекопитающих.