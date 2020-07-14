В ЛДПР назвали имена троих возможных кандидатов на смену Фургалу

В случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пост временно исполняющего обязанности главы региона должен занять представитель той же партии, то есть ЛДПР. Так считает лидер фракции Владимир Жириновский.

«У нас есть (Сергей) Жигарев - председатель комитета по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. (Михаил) Дегтярев - тоже председатель комитета по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока (Андрей) Андрейченко», - заявил депутат в эфире телеканала RTVI.

Сергей Фургал является губернатором Хабаровского края с 2018 года. Девятого июля 2020 года он был задержан по подозрению в организации убийств и покушений в составе преступной группы в 2004-2005 годах. На следующий день Басманный суд заключил чиновника под стражу до 9 сентября. Сам Фургал свою вину отрицает.