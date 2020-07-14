В районе Приморья ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Карантин из-за обнаружения очага африканской чумы свиней ввели в Кировском районе Приморья. Об этом сообщает правительство региона.

Ранее вспышку заболевания обнаружили в селах Степановка и Марьяновка.

«В районе введен карантин. Сейчас ветеринарные врачи проводят мероприятия по предотвращению заболевания – дезинфекцию хозяйств в частном секторе», - говорится в официальном заявлении.

Также подчеркивается, что на границе второй угрожаемой зоны были установлены пункты пропуска.

На сегодняшний день карантин из-за африканской чумы свиней действует в Яковлевском районе, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.

С лета прошлого года в Приморье были зарегистрированы почти 50 очагов АЧС. В апреле 2020 года был ликвидирован последний очаг заболевания в регионе, карантин был снят. Однако с конца июня стали вновь выявлять случаи заболевания. В других регионах страны также периодически наблюдаются случаи заражения.

Так, в прошлом году в Хабаровском крае режим чрезвычайной ситуации ввели из-за угрозы распространения африканской чумы свиней после одного зафиксированного случая заражения.

Напомним, африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека она не представляет никакой опасности, однако, может нанести серьезный урон сельскохозяйственной отрасли.