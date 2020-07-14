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Сбросивший 46 кг Разин поделился секретом идеальной диеты

Иван Линдеманн
07:36 14.07.2020
Продюсер «Ласкового мая» рассказал, что никогда не ест после шести, только пьет воду.
Сбросивший 46 кг Разин поделился секретом идеальной диеты
© Фото: Андрей Разин ЛАСКОВЫЙ МАЙ, VK

Андрей Разин смог похудеть на 46 кг, сев на специальную диету, которую ему посоветовал врач, работавший с Аллой Пугачевой. Продюсер «Ласкового мая» сообщил, что за полгода он сбросил вес со 153 до 107 кг.

В интервью «Комсомольской правде» Разин рассказал, что каждое утро завтракает бутербродом с печенью трески. Продюсер объяснил, что это блюдо содержит огромное количество нужного организму витамина D.

«Если я снова захочу поесть, ближайший прием пищи - через три часа. После шести часов я ничего не ем. Остаюсь только на воде», - поделился Разин.

Продюсер уточнил, что в понедельник у него всегда разгрузочный день. Кроме того, ему пришлось отказаться от алкоголя и от сахара.

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