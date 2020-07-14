На краю света: первый российский полигон для изучения вечной мерзлоты открылся на Шпицбергене

Первый российский полигон для изучения вечной мерзлоты и испытания технологий для освоения Арктики открылся на Шпицбергене. Как рассказал РИА Новости руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, работы по созданию специальной территории на полярном архипелаге, расположенном в Северном Ледовитом океане, ученые начали еще в 2016 году.

«К настоящему моменту завершили создание мерзлотного полигона в окрестностях поселка Баренцбург - первого отечественного мерзлотного полигона в высокоширотной Арктике», — сообщил Шумаков.

Он рассказал, что на полигоне обустроен метеорологический комплекс, термометрические скважины, на дне фиорда установлена коса с датчиками температуры и сопротивления, показывающими формирование сезонной морской мерзлоты.

Кроме того, специалисты создали комплекс геофизических методов для изучения гидролакколиты, то есть бугров вспучивания. Они образуются в местах разгрузки межмерзлотных вод и способы приподнимать и выносить на поверхность скальные породы.

«Это явление не только интересно само по себе, но и важно для оценки рисков, ассоциированных с деградацией мерзлоты, если вспомнить, что феномен Ямальского кратера связан со взрывом как раз такого бугра», - уточнил Шумаков.

Также глава Росгидромета рассказал, что в России будут востребованы технологии освоения зоны мерзлых грунтов, которые и отрабатывают на Шпицбергене.