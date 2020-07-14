В жилом доме в Новосибирске рухнули перекрытия

Потолочные перекрытия обрушились во вторник утром в многоквартирном доме в Новосибирске. По последним данным ГУМЧС по Новосибирской области под завалами погиб один пожилой мужчина.

«В ходе разбора завалов был обнаружен мужчина 1956 года рождения. Спасатели передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть мужчины», - передает ведомство.

В 09:16 утра по местному времени (05:16 МСК) в МЧС поступило сообщение о том, что в Железнодорожном районе города в двухэтажном жилом доме обрушился потолок и под завалами может находиться человек. Спасатели выехали на место происшествия и до сих пор находятся там. Всего привлечено 15 человек и 5 единиц техники, говорится на сайте ГУМЧС.

По последней информации, обрушение произошло на площади 8 квадратных метров.

Сейчас спасатели вскрывают закрытые комнаты и разбирают завалы, также специалистами проводится оценка всех перекрытий.