Истребитель ВВС США F-16 разбился в Нью-Мексико

Во время приземления на авиационной базе в американском штате Нью-Мексико разбился истребитель ВВС США F-16 Viper. Об этом сообщает Air Force Times.

Издание уточняет, что пилот успел катапультироваться. Он получил незначительные травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

«Это вторая авария F-16 менее чем за две недели. Первого июля при крушении истребителя на авиабазе в Южной Каролине погиб 1-й лейтенант Дэвид Шмитц», - сообщает СМИ.

Отмечается, что катастрофа произошла около 18 часов по местному времени (03:00 мск вторника). Причины произошедшего выясняются.