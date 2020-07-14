Истребитель ВВС США F-16 разбился в Нью-Мексико
Пилот успел катапультироваться. Он получил незначительные травмы.
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Во время приземления на авиационной базе в американском штате Нью-Мексико разбился истребитель ВВС США F-16 Viper. Об этом сообщает Air Force Times.
Издание уточняет, что пилот успел катапультироваться. Он получил незначительные травмы, ему оказывают медицинскую помощь.
«Это вторая авария F-16 менее чем за две недели. Первого июля при крушении истребителя на авиабазе в Южной Каролине погиб 1-й лейтенант Дэвид Шмитц», - сообщает СМИ.
Отмечается, что катастрофа произошла около 18 часов по местному времени (03:00 мск вторника). Причины произошедшего выясняются.