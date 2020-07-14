Задержанные в Сирии террористы заявили, что собирали данные о российских объектах

Боевики из группировки «Магавир ас-Саура»*, которых ранее задержали и доставили в сирийский город Тадмор, заявили, что собирали информацию о российских объектах.

«Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики», - рассказал журналистам один из трех задержанных боевиков.

Он также отметил, что группа отправилась на мотоциклах на выполнение задания и попала на минное поле.

Террорист подчеркнул, что подорвавшись на мине, погибли несколько человек.

«Мы заблудились и не знали, куда идти. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда», - добавил он.

Главной задачей вооруженной группы был сбор информации о российских, иранских и сирийских объектах.

На выполнение задания, по словам задержанных, они получили от кураторов несколько тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сирии задержана обученная США разведывательная группа террористов. Обучение, со слов боевиков, они проходили в подконтрольной американским военным зоне Эт-Танф.

*«Магавир ас-Саура» - группировка, запрещенная в РФ