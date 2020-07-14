Дым без огня: почему загадочно погибшая от стихии мышь озадачила ученых

Природные пожары могут быть намного опаснее, чем большинство людей привыкли думать. В этом уверены австралийские ученые. К такому выводу они пришли после вскрытия мыши, смерть которой наступила от вдыхания частиц дыма.

Ирония в том, что само погибшее животное принадлежало к подвиду «дымная мышь» и находилось вдали от очагов природных пожаров. Из этого ученые сделали вывод, что продукты горения способны преодолевать огромные расстояния и оказывать смертельное воздействие, в том числе и на человека, говорится в статье, опубликованной в журнале The Conversation.

Биологи бьют тревогу, природные пожары уничтожают уникальную фауну. На сегодняшний день в Австралии под угрозой исчезновения более 100 видов животных. Помимо хищников им угрожают пожары, которые не всегда бушуют в непосредственной близости.