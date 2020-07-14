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Генсек ООН призвал прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе

Тамара Астапенкова
05:47 14.07.2020
Антониу Гутерриш призвал стороны воздержаться от провокационной риторики.
Генсек ООН призвал прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе
© Фото: Минобороны Азербайджана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе и начать шаги по деэскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь призывает к незамедлительному прекращению военных действий и просит все вовлеченные стороны предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации», - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Гутерриш призвал стороны воздержаться от провокационной риторики. Он глубоко обеспокоен сообщениями о перестрелках вдоль армяно-азербайджанской границы. Генсек выразил поддержку действиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по «урегулированию опасной ситуации и поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта», говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе. Глава МИД подчеркнул, что Москва готова продолжать исполнять роль посредника между Баку и Ереваном. Лавров отметил, важно и то, чтобы все члены Минской группы проявили ответственный подход в оценках ситуации, и избегали заявлений и действий, способных спровоцировать рост напряженности.

В воскресенье, 12 июля, на границе двух государств обострилась ситуация. Напомним, что переговоры по мирному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг статуса Нагорного Карабаха ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция.

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