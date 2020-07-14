В РАН рассказали, какие блюда просят приготовить космонавты

Яблочный и сливовый компоты, блюда из судака и щуки будут отправлены российским космонавтам на МКС. Об этом рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

Напомним, что 23 июля запланирован старт с космодрома Байконур грузового корабля «Прогресс МС-15», которые доставит на МКС запасы еды, топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

По словам Агуреева, помимо стандартных рационов космонавтам сделано несколько блюд по их заказам. Кроме этого экипажу будет доставлен традиционный набор свежих фруктов и овощей, в который вошли яблоки, апельсины, грейпфруты, дробленая брусника, пюре из кураги. Кроме этого в «посылку» вошли яблочно-клюквенный соус, аджика и сгущенное молоко.

«Компот из яблок и груш, компот из слив, пюреобразный продукт из яблок, клубничный джем. Второй контейнер, для второго космонавта – осетр, судак, щука, напиток “Лесная сказка”, “Северная вишня”, муксун», - рассказал РИА Новости Агуреев

В традиционный продуктовый набор для экипажа МКС вошли борщ с копченостями, зеленые щи, творог с орехами, блюда из баранины, белуги и осетра, говяжий язык, крекеры, миндальное печенье, абрикосовый и яблочный соки, чай с сахаром, какао с молоком, фундук и фруктовые концентраты.