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Ученые называли продукты, способные защитить от коронавируса

Тамара Астапенкова
04:54 14.07.2020
Выяснилось, что в странах, где у местных жителей большой популярностью пользуются различные виды капусты, зафиксированы более низкие показатели смертности от СOVID-19.
Ученые называли продукты, способные защитить от коронавируса
© Фото: pixabay

Квашенная капуста,  кимчи и кисломолочные продукты помогут защититься от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи Университета Монпелье во Франции, результаты которых опубликованы в газете The Sun.

Ученые выяснили, что в странах, где у местных жителей большой популярностью пользуются различные виды капусты, зафиксированы более низкие показатели смертности от коронавируса. В пример были приведены Германия и Южная Корея, в которых любят квашенную капусту и кимчи. По утверждению исследователей, именно содержащиеся в капусте антиоксиданты укрепляют иммунитет и препятствуют попаданию инфекции в человеческий организм. В результате снижается не только вероятность протекания коронавируса в тяжелой форме, но и смертность от заболевания.

В Греции, Турции и Болгарии большой популярностью пользуются йогурты, в которых также содержатся антиоксиданты. Таким образом ученые посчитали, что диета может стать ключевым отличием между нациями в иммунной защите от COVID-19.

Ранее испанский пульмонолог порекомендовал ввести в свой рацион ряд простых продуктов, которые будут способствовать укреплению организма в целом и дыхательной системы в частности, что особенно важно при пандемии коронавируса. По его словам, в меню должны быть включены куриные яйца, цельный рис и сардины.

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