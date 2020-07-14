Ученые называли продукты, способные защитить от коронавируса

Квашенная капуста, кимчи и кисломолочные продукты помогут защититься от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи Университета Монпелье во Франции, результаты которых опубликованы в газете The Sun.

Ученые выяснили, что в странах, где у местных жителей большой популярностью пользуются различные виды капусты, зафиксированы более низкие показатели смертности от коронавируса. В пример были приведены Германия и Южная Корея, в которых любят квашенную капусту и кимчи. По утверждению исследователей, именно содержащиеся в капусте антиоксиданты укрепляют иммунитет и препятствуют попаданию инфекции в человеческий организм. В результате снижается не только вероятность протекания коронавируса в тяжелой форме, но и смертность от заболевания.

В Греции, Турции и Болгарии большой популярностью пользуются йогурты, в которых также содержатся антиоксиданты. Таким образом ученые посчитали, что диета может стать ключевым отличием между нациями в иммунной защите от COVID-19.

Ранее испанский пульмонолог порекомендовал ввести в свой рацион ряд простых продуктов, которые будут способствовать укреплению организма в целом и дыхательной системы в частности, что особенно важно при пандемии коронавируса. По его словам, в меню должны быть включены куриные яйца, цельный рис и сардины.