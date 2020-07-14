Пентагон заказал истребители-носители гиперзвукового оружия

Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, способные нести гиперзвуковое оружие. Соответствующее заявление распространила американская корпорация Boeing.

«ВВС США заключили с Boeing контракт почти на 1,2 миллиарда долларов на строительство первой партии из восьми современных истребителей F-15EX…F-15EX несет больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (около 7 метров - ред.) и весом до 7000 фунтов (около 3,2 тонны - ред.)», - цитирует документ РИА Новости.

Кроме того, военно-воздушные силы страны объявили бессрочный контракт на поставку истребителей данной модели на общую сумму в 22 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе. По предварительным оценкам, речь может идти о производстве и поставках 144 самолетов.

Первые две машины согласно контрактным обязательствам, должны быть произведены во втором квартале 2021 финансового года, остальные шесть - в 2023 году. Первые восемь истребителей планируется разместить на авиабазе ВВС США в штате Флорида.

