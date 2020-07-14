Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае
В Хабаровском крае нефтепродукты попали в озеро Голое. Инцидент произошел из-за разгерметизации нефтепровода, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
В настоящее время экологи и правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
«Тринадцатого июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. По данному факту следственными органами проводится проверка», - говорится в сообщении.
Представители следственно-оперативной группы уже выехали на место происшествия, которое, как сообщается, находится в труднодоступной местности. После окончания необходимой проверки будет принято процессуальное решение.