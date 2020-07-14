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Пекин прокомментировал заявления США по Южно-Китайскому морю

Тамара Астапенкова
04:24 14.07.2020
В заявлении посольства КНР в Вашингтоне считают, что Госдеп преувеличивает ситуацию в регионе.
Пекин прокомментировал заявления США по Южно-Китайскому морю
© Фото: navy.mil

Высказывания США об угрозах со стороны Китая в Южно-Китайском море в посольстве КНР в Вашингтоне назвали «совершенно неоправданными». Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

«13 июля 2020 года Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором игнорируются усилия Китая и стран АСЕАН по обеспечению мира и стабильности в Южно-Китайском море, преднамеренно искажаются факты и международное право, в том числе Конвенция ООН по морскому праву», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Госдеп преувеличивает ситуацию в регионе и «пытается сеять раздор» между Китаем и другими прибрежными странами.

«Эти обвинения совершенно неоправданны. Китайская сторона категорически против этого», - говорится в заявлении.

Напомним, что у Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин существуют некоторые разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В 2016 году Международный трибунал вынес решение по территориям, право на которые оспаривали Филиппины и Китай в пользу официальной Манилы. Речь шла о группе островов и рифов в Южно-Китайском море. По мнению Пекина, Китай исторически осуществлял контроль над водами и ресурсами в данном регионе. Однако, трибунал не нашел этим утверждениям убедительных доказательств. В результате в КНР вердикт назвали необоснованным.

В заявлении посольства КНР в Вашингтоне, опубликованного 14 июля,  говорится, что Соединенные Штаты Америки не являются страной, непосредственно вовлеченной в споры. Однако они продолжают вмешиваться и под предлогом сохранения стабильности «вызывают напряжение и разжигают конфронтацию в регионе».

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