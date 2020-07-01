Хороший путь: представитель ВОЗ оценила борьбу с COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высоко оценила усилия страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

Вуйнович отметила, что в последнее время количество новых случаев инфицирования COVID-19 в стране неуклонно снижается.

«Россия идет хорошим путем», - отметила представитель ВОЗ, призвав не ослаблять бдительность, так как ситуация остается напряженной.

Вуйнович также прокомментировала принятые меры по эпидемиологической безопасности на избирательных участках, назвав их хорошо продуманными.

Особо представитель международной организации отметила возможность дистанционного голосования, в том числе для тех, кто инфицирован коронавирусной инфекцией и не может покинуть свое место жительства.