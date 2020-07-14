В «Роскосмосе» оценили возможность полетов космонавтов на американских кораблях

Россия готова отправлять своих космонавтов в космос на американских кораблях. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что российские технические специалисты дадут такого рода разрешение только после того, когда американские корабли компаний SpaceX и Boeing пройдут сертификацию. Безопасность кораблей является главным условием для отправки российских космонавтов в космос.

«То есть, допущены не для экспериментальных полетов, а когда все системы жизнеобеспечения будут работать отлажено и мы в этом будем убеждены, чтобы не рисковать нашими парнями или девушками. Это непременное условие», - приводит слова Рогозина сайт «Комсомольская правда».

Напомним, что в конце мая впервые за девять лет с космодрома на мысе Канаверал стартовал американский корабль, построенный частной компанией. Корабль Crew Dragon Илона Маска доставил на МКС двух астронавтом. Стыковка прошла в автоматическом режиме.