С 1 июля в РФ вступает в силу обязательная маркировка лекарств и обуви

В России с 1 июля начинает действовать система обязательной маркировки лекарств и обуви. С этого дня будут запрещены производство и продажа товаров без цифровых кодов. Соответствующие постановления правительства были подписаны в 2020 году.

Цель новой системы - не допустить на рынок контрафактную продукцию и защитить права потребителей. За продажу немаркированной продукции предусмотрены штрафы до 10 тысяч рублей для ИП и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Отмечается, что продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, разрешается до окончания срока их годности. Что касается обуви, то до 1 сентября 2020 года возможна маркировка остатков, купленных до 1 июля 2020 года, но полученных после этой даты.

Для маркировки товаров используется двухмерный код. Он наносится на упаковку или ярлык и содержит следующую информацию: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Отмечается, что к 2024 году в РФ создадут единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров.