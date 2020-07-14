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В Сирии задержана обученная США разведывательная группа террористов

Павел Ремнев
05:05 14.07.2020
Задержанные признались, что в их задачи входил сбор информации о российских, сирийских и иранских военных объектах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Сирии задержана группа боевиков, которые должны были вести разведку на подконтрольных официальному Дамаску территориях. Мужчины пытались проникнуть мимо блокпостов сирийской армии на мотоциклах, но были задержаны. Подвело знание местности, - сбились с пути и попали на минное поле. Из восьми выжили трое.

«Мы должны были собрать информацию о российских, иранских и сирийских объектах. За это нам обещали заплатить тысячу долларов», - охотно делится своими задачами задержанный Джассем Мухаммед аль-Али.

Еще несколько сотен долларов у них были с собой. Кроме того, водительские удостоверения, паспорта, - все, чтобы сойти за обычных мирных жителей.

Задержанные люди - тренированные бойцы, с собой у них были автоматы и боеприпасы, а еще медикаменты и наркотики, чтобы не спать несколько суток.

«Подготовку с нами проводили американские инструкторы, которые учили нас обращаться со всеми видами оружия. Тренировки были сложные, по два-три часа в день. Нам выдали автоматы М-16, но на выполнение задания отправили с российскими АК-47», - признался второй задержанный Абдулла Хусамеддин аль-Мишуат.

Обучение, со слов боевиков, они проходили в подконтрольной американским военным зоне Эт-Танф. Радикалы регулярно выкладывают оттуда новости в Интернет. На фотографиях зачастую мелькают военные США, например, бригадный генерал Уилл Бурпье, как гласит подпись под одним из снимков.

В зоне Эт-Танф боевики патрулируют территорию, но как говорят задержанные, просто занимаются там грабежами и сбором дани с мирного населения. В лагере Рукбан намеренно создаются невыносимые условия, чтобы мужчины были вынуждены переходить на сторону террористов, чтобы прокормить семьи. Беженцам внушают, что назад дороги уже нет, только в качестве лазутчиков.

В обязанность боевиков, которых засылают в тыл сирийской арабской армии, входит сбор информации, вербовка сторонников среди мирного населения, организация спящих ячеек. Впрочем, таких быстро ловят, сказывается отсутствие опыта, и, наоборот, отточенные годами практики навыки сирийских спецслужб. 

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