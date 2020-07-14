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Раньше срока годности: эксперт раскрыл причины быстрой порчи мяса

Тамара Астапенкова
02:34 14.07.2020
Оптимальной температурой хранения охлажденного мяса является промежуток от -1,5 до +4 градусов.
Раньше срока годности: эксперт раскрыл причины быстрой порчи мяса
© Фото: pixabay

Одной из самых распространенных причин почему мясо портится быстрее, чем указано на этикетке, является нарушение так называемой холодильной цепи. Об этом рассказала руководитель отдела научно-прикладных и технологических разработок Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Виктория Насонова.

«С предприятия продукт выходит при данных температурных режимах, а все, что с ним происходит дальше – транспортировка, выгрузка в торговой сети, выкладка на полки, – может приводить к тому, что нарушаются температурные режимы», - объяснила эксперт в интервью радио Sputnik.

Она уточнила, что при нарушении температурного режима активизируются микробиологические процессы, из-за чего мясо портится гораздо быстрее, указанных на этикетке сроков. Насонова добавила, что оптимальной температурой хранения охлажденного мяса является промежуток от -1,5 до +4 градусов.

По мнению эксперта, зачастую сами покупатели наносят вред продукту, сокращая его срок годности. В магазине люди часто бродят по залам с наполненной тележкой, на дне которой лежит мясо. Они выбирают другие товары, долго стоят в очереди, добираются домой. В результате температура мяса повышается, а следовательно сокращается срок хранения, пояснила Насонова. Она уточнила, что в идеале мясо необходимо сразу убирать в сумку-холодильник или термопакет.

«Если вы почувствовали сторонний запах или мясо изменило цвет, оно уже не свежее и несет в себе большое количество рисков», - предупредила Насонова.

По ее словам, такой продукт не следует употреблять даже после термообработки, поскольку высокие температуры убивают лишь 99% микроорганизмов и риск нанести вред своему здоровью сохраняется.

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