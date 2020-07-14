Раньше срока годности: эксперт раскрыл причины быстрой порчи мяса

Одной из самых распространенных причин почему мясо портится быстрее, чем указано на этикетке, является нарушение так называемой холодильной цепи. Об этом рассказала руководитель отдела научно-прикладных и технологических разработок Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Виктория Насонова.

«С предприятия продукт выходит при данных температурных режимах, а все, что с ним происходит дальше – транспортировка, выгрузка в торговой сети, выкладка на полки, – может приводить к тому, что нарушаются температурные режимы», - объяснила эксперт в интервью радио Sputnik.

Она уточнила, что при нарушении температурного режима активизируются микробиологические процессы, из-за чего мясо портится гораздо быстрее, указанных на этикетке сроков. Насонова добавила, что оптимальной температурой хранения охлажденного мяса является промежуток от -1,5 до +4 градусов.

По мнению эксперта, зачастую сами покупатели наносят вред продукту, сокращая его срок годности. В магазине люди часто бродят по залам с наполненной тележкой, на дне которой лежит мясо. Они выбирают другие товары, долго стоят в очереди, добираются домой. В результате температура мяса повышается, а следовательно сокращается срок хранения, пояснила Насонова. Она уточнила, что в идеале мясо необходимо сразу убирать в сумку-холодильник или термопакет.

«Если вы почувствовали сторонний запах или мясо изменило цвет, оно уже не свежее и несет в себе большое количество рисков», - предупредила Насонова.

По ее словам, такой продукт не следует употреблять даже после термообработки, поскольку высокие температуры убивают лишь 99% микроорганизмов и риск нанести вред своему здоровью сохраняется.