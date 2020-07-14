В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 29 пациентов, у которых была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне было зафиксировано 37 летальных случаев от коронавируса. Таким образом в столице общее число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось с 4 205 до 4 234 человек.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что за первые 12 дней июля было зафиксировано в два раза меньше смертей от коронавируса, чем за аналогичный период июня. В июне было зафиксировано почти в два раза меньше летальных исходов, чем в мае.