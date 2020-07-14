В Долгопрудном полыхает склад на площади 6,5 тысяч квадратных метров: видео

В подмосковном городе Долгопрудный в микрорайоне Хлебниково горит складское помещение. По предварительной информации, общая площадь возгорания составляет около 6,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«В 22.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Долгопрудный, микрорайон Хлебниково, улица Новая», - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что возгорание произошло в трехэтажном здании обувного склада. Произошло обрушение кровли. На месте происшествия работают 9 единиц техники и 27 человек.