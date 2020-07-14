Стратегически важная территория: чем закончилась атака боевиков на российский патруль в Эрихе

Боевики устроили подрыв на пути следования колонны военной техники во время 20-го патрулирования трассы М-4 военнослужащими РФ и Турции в районе населенного пункта Эриха в Идлибе. Судя по записи инцидента, которую опубликовали сами террористы, взрывчатки они не пожалели.

К нападению бандиты готовились заранее и основательно, однако просчитались. Броня российского БТР удар выдержала. Трое военнослужащих получили легкие ранения.

О том, что провокации на маршруте возможны, было известно. Именно поэтому на инструктаже большую часть времени уделяли мерам по обеспечению безопасности.

От начала движения совместной колонны до взрыва прошло около 10 минут. Хотя именно 14 июля планировали проехать через всю Идлибскую зону деэскалации. Это всего 75 километров, но они очень важны для восстановления единства страны. Именно поэтому боевики не хотят отдавать контроль над этой территорией.

Трасса М4 создавалась, чтобы была возможность быстро добраться из Латтакии в Алеппо. Но дорогой воспользоваться не успели: началась война.

Сейчас двигаться по той части трассы, которая пролегает через Идлиб, нельзя по причине высокой опасности таких поездок. Между тем, транзитные перевозки в довоенной Сирии были одним из основных источников пополнения бюджета, а для жителей страны - возможностью встретиться с родственниками и друзьями, или просто попутешествовать.

Российская сторона заинтересована в скорейшем восстановлении мирной жизни в САР, поэтому наши военные будут и дальше обеспечивать порядок и безопасность в районе трассы М4.