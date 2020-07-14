Жизнь под открытым небом: как 14-летний подросток в течение трех недель искал в Москве своего отца

В Москве 14-летний подросток в течение трех недель скитался по улицам в поисках ушедшего из семьи отца, которого он знает только по единственной фотографии. На изможденного мальчика с соответствующим объявлением в руках обратили внимание полицейские, после чего ребенка отвезли в участок, а после передали матери.

«Об отце я ничего не помню, так как он ушел из семьи когда мне было полгода. Знаю, что с мамой часто ругались, так как мама была из бедной семьи а папа - из богатой», - объяснил Кирилл Воронин причину расставания своих родителей.

Ночевал Кирилл на улице, расстелив коврик на траве, в тех местах, где, по словам матери, мог жить или работать его отец. Он мылся в Москве-реке, питался тем, что оставляли на столах посетители кафе, иногда тратил накопленные сбережения. Мальчик также пытался дозвониться своему папе, но трубку никто не брал.

Подросток живет с матерью в спальном районе на окраине Москвы. Соседи характеризуют семью, как положительную. Выяснилось, что все это время Кирилл созванивался с матерью. Правда, уходя из дома он обманул ее и сказал, что поехал погостить у друга на даче.

Мать Кирилла, узнав, что ее ребенок в полиции, попала в больницу. Самого мальчика из участка тоже отвезли в стационар.

Сейчас женщина чувствует себя лучше и, наконец, забрала ребенка домой. Говорит, он всегда скучал по отцу. А у бывшего мужа Максима сразу после расставания появилась новая семья.

Психологи говорят, что детство без отца - большая травма. Но при поддержке матери все можно преодолеть.

Спустя три недели разлуки мать и сын снова встретились, теперь Кирилл обещает, что из дома больше никогда не уйдет.