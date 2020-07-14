Схема с девятью нулями: куда исчезла американская финансовая помощь Украине

Бывшие администрации США и Украины причастны к хищению миллиардов долларов, которые Киев получал в качестве международной помощи, заявил адвокат и советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани. В качестве доказательств были представлены документы счетной палаты Украины, которым не дали ход американские дипломаты. На вершине преступной схемы, как утверждается, Барак Обама, Джо Байден и Петр Порошенко.

Джулиани представил секретный документ – соглашение, подписанное три года назад между Порошенко и Байденом, тогда вице-президентом США. Оно кое-что может рассказать о том, на что именно тратили американскую финансовую помощь Украине: речь о солидной сумме в почти пять с половиной миллиардов долларов. Ее администрация Обамы выделила якобы на борьбу с коррупцией в Киеве. Но эти деньги сами стали объектом коррупции – они были неподконтрольны ни счетной палате, ни даже министерству финансов.

«Помощь фокусируется на стратегических направлениях, которые определяет правительство. Другими словами, деньги выделяют не на то, что просит Украина, а на то, что нужно США… Более того – поток этих денег никто не контролирует. Министерство экономики Украины не вправе знать, на что эти деньги тратят. У него даже нет доступа к этим данным», - поясняет Джулиани.

Небольшую часть этих американских денег, говорит он, резервировали специально под взятки, чтобы подкупать чиновников – на случай, если кто-нибудь из них захочет раскрыть коррупционные схемы Байдена-Порошенко.

Четыре миллиона через посольство США передали неправительственной организации – не украинской – итальянской, учредителем которой является Джордж Сорос. Два из них потратили на подарки депутатам Рады, еще два направили в Генпрокуратуру.

«Два миллиона долларов направили генеральному прокурору, чтобы он правильно выполнял свои антикоррупционные функции. Эти неправительственные организации следили за тем, чтобы генпрокурор правильно расходовал деньги», - говорит Джулиани.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин в то время расследовал дело в отношении нефтегазовой компании Burisma, одним из руководителей которой был сын Джо Байдена Хантер. По требованию Байдена-старшего Шокина скоро уволили. А нового прокурора Порошенко уже согласовывал с Вашингтоном.

«Ненси Пелоси, тогда это был лидер фракции демократов, у нее тоже ребенок работал на Украине. Площадка там настоящая была для кормления молодежи от демократической партии. После победы Трампа эту кормушку отодвинули. Стало сложнее работать. Трамп начал пытаться лично вникать в украинскую повестку», - отмечает политолог-американист Малек Дудаков.

У этого компромата против бывшего вице-президента США и демократов есть и исключительно внутренняя цель. В ноябре в США состоятся президентские выборы. Главный конкурент Трампа – именно Байден. В предвыборном штабе на встрече с врачами кандидат рассказывает, как будет поднимать национальную экономику. Но о том, куда из бюджета ушли пять с половиной миллиардов долларов и о расследовании Джулиани – ни слова.