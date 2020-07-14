Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые связали окончание пандемии COVID-19 с появлением пыльцы

Ян Брацкий
06:58 14.07.2020
Ученые сопоставили графики пыления и распространения простудных заболеваний, после чего сравнили их с динамикой заболеваемости коронавирусом. 
Ученые связали окончание пандемии COVID-19 с появлением пыльцы
© Фото: pixabay

Начало активного цветения и появление пыльцы может стать концом для коронавирусной инфекции. С таким предположением выступили ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус, которые опубликовали препринт научной статьи.

В ней приводятся факты, согласно которым распространение сезонных вирусных заболеваний, например, гриппа, существенно сокращаются в период цветения растений. Исследователи полагают, что эта тенденция распространяется и на COVID-19.

В своей научной работе ученые сопоставили графики распространения гриппа и пыления в 2016-2020 годах, а также уровень заболеваемости коронавирусом в Нидерландах.

Доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев допустил правоту своих европейских коллег. По его мнению, обилие пыльцы в воздухе действительно может связывать микрокапли, содержащие болезнетворные вирусы и замедлять их распространение.

«С другой стороны, цветение начинается при определенных температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус. Высокие температуры и ультрафиолет снижают активность их распространения, так что это может быть и простым совпадением», - цитируют «Известия» слова эксперта.

Тем временем число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 13 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который суммирует сведения международных организаций, федеральных и местных властей, а также других открытых источников.

По информации Университета, в мире зарегистрировано 13 026 225 новых случаев инфицирования COVID-19. Скончались 570 923 человека, у которых был выявлен коронавирус. За все время пандемии выздоровели 7 163 038 пациентов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.07.2020, 01:55
Лавров и Помпео обсудили встречу лидеров стран «ядерной пятерки»
Дата13.07.2020, 18:23
Военнослужащим по призыву в России продлили ежемесячные выплаты
Дата13.07.2020, 18:03
Юрченко покинул пост президента ВФЛА
Дата12.07.2020, 16:20
Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3
Дата12.07.2020, 15:10
«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
06:58 В стране и мире
Ученые связали окончание пандемии COVID-19 с появлением пыльцы
04:54 В стране и мире
Ученые называли продукты, способные защитить от коронавируса
01:16 В стране и мире
Число случаев инфицирования COVID-19 превысило 13 миллионов
00:43 В стране и мире
Ученые назвали новые факторы риска тяжелого протекания COVID-19
23:48 В стране и мире
В Москве в июне от коронавируса скончались почти вдвое меньше пациентов, чем в мае
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:03 В стране и мире
Пентагон заказал истребители-носители гиперзвукового оружия
06:38 Армия
Видео
Точность - залог успеха: лучшие кадры учений спасателей-парашютистов ЦВО
06:12 В стране и мире
Дым без огня: почему загадочно погибшая от стихии мышь озадачила ученых
06:05 Армия
Видео
Крупнейший в мире МДКВП «Евгений Кочешков» принял участие в репетиции Дня ВМФ: видео
05:05 В стране и мире
Видео
В Сирии задержана обученная США разведывательная группа террористов
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Дым без огня: почему загадочно погибшая от стихии мышь озадачила ученых
Названы продукты, вызывающие преждевременное старение
Видео
Открытые форточки и льняное одеяло: врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
В РАН рассказали, какие блюда просят приготовить космонавты
Видео
Названа причина гибели туристов на перевале Дятлова
В тающих льдах Альп нашли отрывки послания Ганди
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.