Лавров и Помпео обсудили встречу лидеров стран «ядерной пятерки»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с Госсекретарем США Майком Помпео возможность проведения встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН в ближайшем будущем. Об этом говорится на официальном сайте МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств детально обсудили ход подготовки предлагаемой российской стороной встречи лидеров пяти стран-постоянных членов СБ ООН. Проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике», - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, Сергей Лавров и Майк Помпео обсудили широкий спектр вопросов, включая состояние дел в Афганистане, Сирии и Ливии. Были затронуты и другие вопросы международной повестки дня и проблемы двусторонних отношений.

С инициативой проведения саммита стран «ядерной пятерки», в которую входят Россия, Соединенные Штаты, Китай, Великобритания и Франция, ранее выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Заинтересованность в такой встрече выразили все участники, однако решение о дате и месте саммита будет принято после согласования повестки.