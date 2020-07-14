В Крыму отменили двухнедельный карантин для иностранцев

Обязательный двухнедельный карантин для приезжающих на отдых в Крым из-за рубежа отменяется с 15 июля. Об этом свидетельствует поправка к указу главы Крыма Сергея Аксенова «О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым».

Пункт, в котором указывалось, что въезжающие из-за границы должны соблюдать изоляцию в условиях обсерватора, признали утратившим силу.

Ранее сообщалось, что за первые десять дней снятия ограничений Крым посетили 400 тысяч туристов, всего власти планируют принять за сезон полтора миллиона. Аксенов отмечал, что возвращения к практике обсервации в Крыму не будет, так как это приведет к еще большим негативным последствиям для турбизнеса.