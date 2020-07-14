«Кирпич» за десятки тысяч: почему новый смартфон с рук может внезапно перестать работать

В России набирает популярность новый способ мошенничества при продаже смартфонов. Покупая полностью оригинальный и исправный гаджет, можно столкнуться с тем, что всего через месяц он перестанет функционировать.

Коллекционер и перекупщик Максим Верник попался на уловку, несмотря на то, что технику он покупает и продает с 14 лет. Он приобрел совершенно новый смартфон у девушки за полцены.

«Она говорит: подарили, не понравилось, продаю. Действительно, телефон новый, в пленках. При цене, условно говоря, в 100 тысяч в магазине, она мне продала его за 60 тысяч - это подарок», - рассказывает он.

Перекупщик смартфон тщательно проверил и не нашел изъянов, однако в итоге его пришлось сдать на запчасти. Гаджет оказался в лизинге, то есть в аренде, которую нужно ежемесячно оплачивать.

«Как только один платеж не проходит, на экране смартфона всплывает уведомление - оплатить договор лизинга либо телефон будет заблокирован. Если его компания блокирует, он превращается в «кирпич», которым пользоваться просто невозможно: это темный экран и строчка ввода пароля – все», - поясняет Верник.

Лизинг - это не кредит и не рассрочка. По договору смартфон продолжает принадлежать компании-продавцу. Клиент платит раз в месяц за то, что им пользуется, иначе телефон блокируют. А пока работает, его можно успеть продать: на сайтах много объявлений с новинками по низким ценам.

Полный комплект и никаких видимых изъянов. «Залоченный» компанией смартфон, то есть привязанный к ней, не выдает себя ни снаружи, ни внутри. В настройках такой информации тоже нет. Инструкции, как разблокировать телефон, также не прилагается. Это не под силу даже самым опытным айтишникам, говорят специалисты.

«Это оригинальные телефоны, это не подделки. И на данный момент способа разблокировки этих телефонов не существует. Максимум, что из него можно сделать, - это звонилку с камерой, с которой изредка можно зайти на Ютуб», - объясняет директор сервисного центра по ремонту смартфонов Александр Януков.

Обезопасить себя способ все же есть - стоит лишь зайти на сайт Подпишись.рф. В графу «проверка смартфона по IMEI» нужно ввести серийный номер гаджета. Цифры дадут точный ответ, является ли конкретный смартфон предметом лизинга. Такую платформу компании разработали специально, чтобы уберечь пользователей от мошенников.

«Как правило, такие покупки совершаются за наличные деньги, никак не оформляются договором и соответственно взять с таких людей что-нибудь крайне сложно», - предупреждает адвокат, член общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Взять же смартфон в лизинг несложно - подписать договор можно онлайн. Этим и пользуются мошенники, предоставляя «левые» паспорта. И затем совсем без документов орудуют на вторичном рынке.