Аксенов анонсировал подачу воды в Симферополь по построенному военными водопроводу

Пятнадцать тысяч кубометров воды в сутки вскоре начнут поступать в Симферополь из Тайганского водохранилища на востоке Крыма по временному водоводу, который строится силами Минобороны РФ. Соответствующее заявление сделал руководитель региона Сергей Аксенов.

«Сегодня посетил место строительства водовода Белогорск – Симферополь, который будет поставлять в крымскую столицу до 50 тысяч кубометров воды в сутки. При этом уже в ближайшие дни Симферополь получит первые 15 тысяч кубометров воды по новому водоводу», - написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава Крыма также высказал уверенность, что все работы будут завершены в кратчайшие сроки. Кроме того, Аксенов поблагодарил специалистов Министерства обороны РФ за оперативную работу.

Напомним, 11 июля свыше 300 российских военнослужащих и 140 единиц техники по просьбе властей Крыма прибыли на полуостров для строительства новой водной магистрали, которая свяжет Тайганское и Симферопольское водохранилища. Маршрут будущего водопровода ранее утвердила экспертная комиссия.