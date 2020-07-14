Нелестные диагнозы и детали личной жизни: о чем пишет племянница Трампа в книге про своего дядю

Нарцисс, лжец и мошенник, а также социопат, гордыня и невежество которого угрожают Америке, – в таких нелестных выражениях описала лидера США Дональда Трампа его племянница Мэри в своей новой книге. Произведение еще не вышло в свет, но цитаты из него быстро разлетелись по всем ведущим западным изданиям.

«Патологии Дональда настолько сложны, а модели поведения зачастую настолько необъяснимы, что для установки точного и полного диагноза потребуется целый комплекс психологического и нейрофизического тестирования, но он никогда на это не пойдет», – пишет Мэри Трамп.

Несмотря на то, что девушка – психолог, отношения с семьей она наладить так и не сумела. Мэри давно порвала с богатыми и влиятельными родственниками, а теперь ставит им диагнозы. Клинический нарциссизм, нарушение обучаемости, антисоциальное и зависимое расстройство личности, трудно анализирует информацию – это все о дяде Дональде.

«Его патологические черты сделали его таким недалеким, что необходимо всего лишь повторять ему то, что он сам говорит про себя десятки раз в день – что он самый умный и великий, – чтобы он делал то, что они хотят: от заключения детей в концлагерях, предательства союзников и принятия уничтожающих экономику налоговых вычетов», – считает племянница американского президента.

Старший брат Дональда Фредди Трамп, отец Мэри, умер почти 30 лет назад. Он был изгоем в семье, увлекся алкоголем, в результате чего не выдержало сердце. В ночь, когда его увезли в больницу, никто из семьи не сел в машину скорой, а Дональд и вовсе пошел смотреть кино.

В книге много подробностей – в том числе и об учебе будущего главы государства. Трамп якобы даже заплатил кому-то, чтобы он сдал за него экзамены, чтобы помочь поступить в Пенсильванский университет.



Мадонна некрасиво жует жвачку, у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Катарины Витт слишком большие лодыжки - любая женщина, которая смела отказать Трампу, мгновенно превращалась в замарашку, продолжает Мэри. Впрочем, это только ее версия, так как сам президент пока не высказывался, хотя в Белом доме назвали ложью каждую строчку новой книги.

«Он не ее пациент, он ее дядя. Дела его семьи - это дела его семьи. Только потому, что она психолог, это не значит, что она достаточно компетентна, чтобы ставить диагноз президенту. Она озвучивает свое мнение», - комментирует советник президента США Келлиэнн Конуэй.

Испортить репутацию близкому родственнику Мэри пытается не впервые. Три года назад она передала журналистам 19 коробок с финансовыми документами, на основе которых появилась статья о том, как Трамп пытался уклоняться от налогов. Авторам тогда даже вручили Пулитцеровскую премию.

Выходу книги в свет пытался помешать младший брат Дональда Роберт Трамп. Суд не стал запрещать публикацию, но запретил Мэри лично рекламировать свою книгу.

«Она тот член семьи Трампа, о котором я никогда не слышал. Для нее это хорошая возможность заработать себе имя, деньги. Мы, американцы, считаем, что любой человек, который предает свою семью и говорит публике, что раскроет всю правду о своем родственнике – папе, маме, брате, сестре – просто ужасен. Это хуже, чем поступил Иуда», – говорит журналист Джон Вароли.

Писать плохо про Трампа пытались и не раз, но до сих пор это никак не повлияло ни на сторонников, ни на противников американского президента.